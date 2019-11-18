أمطار غزيرة وبرد على الرياض 
الحالة تستمر حتى الثالثة صباحًا

أمطار غزيرة وبرد على الرياض 

2019/11/18
الساعة 9:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج – الحريق – الخرج – الدرعية – الدلم – الدوادمي – الرين – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – رماح – شقراء – ضرما – عفيف – مرات – وادي الدواسر).
ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحاً لهذا اليوم.

 

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • أمطار غزيرة وبرد على الرياض 
    •
  • أمطار ورياح تحد الرؤية على الرياض
    •
  • أمطار على الرياض حتى الرابعة
    •
  • لقطات من أمطار اليوم.. وخبراء: أسبوع متكهرب !
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :