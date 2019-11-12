أمطار مستمرة حتى الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق خلال الأسبوع القادم.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة على شمال ووسط المملكة، مشيرةً إلى أنه سيتم إعداد التقرير اللازم الخاص بهذه الحالة لاحقًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت: إن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.