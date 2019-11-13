أمطار وأتربة على #تبوك لعشر ساعات 
المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر

أمطار وأتربة على #تبوك لعشر ساعات 

2019/11/13
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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