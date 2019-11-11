أمطار وأتربة على جازان حتى الثامنة 

أمطار وأتربة على جازان حتى الثامنة 

2019/11/11
الساعة 11:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الدرب، و العارضة، وبيش، و صامطة، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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