أمطار وبرد على جازان 
دعا المدني لأخذ الحيطة والحذر

أمطار وبرد على جازان 

2019/11/14
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش، والداير بني مالك والحرث وصامطة وأحد المسارحة والدرب والريث والعارضة والطوال , وفيفا والعيدابي وهروب، وفرسان وضمد مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • أمطار وبرد مع سيول في جازان
    •
  • أمطار وأتربة على جازان حتى الثامنة 
    •
  • المدني: احذروا أمطار جازان
    •
  • المدني يحذر من أمطار جازان : تستمر حتى الثامنة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :