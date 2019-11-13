أمطار وبرد مع سيول في جازان
الحالة ستستمر حتى التاسعة مساء

أمطار وبرد مع سيول في جازان

2019/11/13
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش والداير بني مالك، والحرث وصامطة وأحد المسارحة والريث والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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