أمطار وبرد وغبار على المدينة حتى الجمعة
طالب المدني باتخاذ التدابير اللازمة

أمطار وبرد وغبار على المدينة حتى الجمعة

2019/11/26
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية – المهد -وادي الفرع- العيص – ينبع – خيبر- العلا)،مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من غد وحتى يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٤/٢.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار وبرد وغبار على المدينة حتى الجمعة
    •
  • مدني المدينة: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة
    •
  • أمطار وغبار غدًا على 5 مناطق
    •
  • أمطار على المملكة حتى السبت
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :