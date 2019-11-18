أمطار ورياح تحد الرؤية على الرياض

المواطن - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على عدد من المدن في منطقة الرياض تشمل العاصمة.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن الحالة تبدأ من الرابعة عصرًا وتنتهي في العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

ويشمل البلاغ، الخرج، الدلم، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، رماح، شقراء، عفيف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.