أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا من جازان حتى الطائف

أمطار ورياح تحد الرؤية غدًا من جازان حتى الطائف

2019/11/04
الساعة 4:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، غدًا، على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حركة الرياح في البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة أما حالة الرياح في الخليج العربي فستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.


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