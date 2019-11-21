أمن الطرق يحذر من غبار مكة الكثيف
تحديدًا طريق ينبع وطريق المدينة

أمن الطرق يحذر من غبار مكة الكثيف

2019/11/21
الساعة 12:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مكة المكرمة

وجه أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة بشأن الأحوال الجوية.

وقال أمن الطرق في تغريدة له عبر “تويتر”: يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة وتحديداً طريق ينبع وطريق المدينة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وفي وقت سابق، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أتربة مثارة و نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والجموم، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.

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