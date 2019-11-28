أمير الباحة يثمن جهود النادي الأدبي
في إثراء الحركة الثقافية

أمير الباحة يثمن جهود النادي الأدبي

2019/11/28
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيالمراسلون, ثقافة, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري -  الباحة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز جهود نادي الباحة الأدبي الثقافي في إثراء الحركة الثقافي.

وقال سموه في الخطاب الذي وجهه لرئيس النادي، الشاعر حسن الزهراني: ” نقدر لكم وللنادي الجهود الطيبة في إثراء الحركة الثقافية والأمسيات الأدبية مما كان له صدى طيب بين أوساط المجتمع والمحبين لجوانب الثقافة والأدب”.

كما تطلّع سموه في ثنايا خطابه إلى مواصلة الجهد في إقامة النشاطات الأدبية والثقافية واستضافة رموز الفكر والأدب والثقافة في وطننا الغالي واطلاع سموه على ما يقدمه النادي من نشاطات وأسماء المشاركين فيه.

من جانبه شكر رئيس النادي سموه الكريم وقال: إن هذه اللفتة الكريمة من سموه غير مستغربة وستكون حافزاً لنا لمضاعفة الجهد في خدمة المنطقة والوطن والثقافة.

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