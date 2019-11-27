أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة

أمير الباحة يقلد الخثعمي رتبته الجديدة

2019/11/27
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن- محمد المقصّي - الباحة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم الضابط المرافق لسموه عبدالله بن غرم الله الخثعمي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وهنأ أمير الباحة المقدم الخثعمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر “حفظهم الله “متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه عبّر المقدم عبدالله الخثعمي عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر “حفظهم الله “وبتقليد سمو أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • حسام بن سعود ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الزهراني
    •
  • قضية المسيء للباحة ستحال للشرع
    •
  • المسيء لسكان الباحة في قبضة الأمن
    •
  • تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :