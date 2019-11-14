أمير الرياض يطلع على استعدادات الرالي

المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس الخميس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

واطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لإقامة رالي الرياض الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والذي سيقام من الفترة 28 إلى 30 نوفمبر 2019 الجاري.

كما قدم الأستاذ عبد الله باخشب المشرف العام على الراليات في المملكة عرضًا مفصلًا عن رالي داكار السعودية والذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020م، حيث سيصل الرالي إلى العاصمة الرياض يوم 10 يناير ويكون يوم 11 يناير هو يوم راحة للمتسابقين على أن تكون (القدية) هي المرحلة النهائية للرالي وموقع التتويج والحفل الختامي يوم 17 يناير.

وثمّن سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، دعم سمو أمير منطقة الرياض للفعاليات الوطنية ومنها أنشطة رياضة السيارات، وتوجيه سموه للقطاعات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاحها وإبرازها بالشكل الذي يليق باسم المملكة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخها.