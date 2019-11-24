أمير الرياض يهنئ عبدالعزيز الفيصل بتتويج #الهلال

المواطن - واس

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019.

جاء ذلك في برقية بعثها له قال فيها: “يسرنا تهنئتكم بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019 والتي جاءت لتترجم حجم الدعم الذي تحظى به الأندية الرياضية في المملكة من لدن القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبمتابعتهما واهتمامهما”.