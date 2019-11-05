أمير الكويت في برقية لخادم الحرمين: اتفاق الرياض يحافظ على استقرار وأمن اليمن
ثمن جهود المملكة وأشاد بالدور السعودي

أمير الكويت في برقية لخادم الحرمين: اتفاق الرياض يحافظ على استقرار وأمن اليمن

2019/11/05
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وثمن أمير الكويت الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها المملكة في التقريب بين رؤى الجانبين والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البنّاء الذي سيُسهم بتوحيد الصف لحل الخلافات وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة متمنيًا لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • أمير الكويت: المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة
    •
  • فيديو.. أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد في قصر بيان
    •
  • فيديو.. أمير الكويت في حفل زفاف مواطن بعد رحلة العلاج
    •
  • لقطات من الاستقبال الحاشد لـ أمير الكويت بعد عودته من الرحلة العلاجية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :