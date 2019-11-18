أمير الكويت: لن يفلت أحد من العقاب مهما كان

المواطن - متابعة

أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة والتزامه بواجب حماية حرمتها مشددًا كذلك أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته.

وقال أمير الكويت في كلمة له اليوم وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين: لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام.

وأردف بالقول : لما كان هذا الموضوع الآن برمته منظورًا لدى القضاء فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام انتظارًا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستقلال.

وتابع : إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ينص دستورها على “أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات داعيًا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق” مجتمعنا الكويتي” الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون دليل.

وأضاف : أدعو إخواني وأبنائي المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته.

وقال أمير الكويت: وإذ نؤكد إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير فإن ذلك لا يعني أبدًا أن نسمح بما قد يهدد أمن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها.