أمير الكويت يعفو عن المسيئين له : زلة لسان

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أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، قرارًا بالعفو عن أبناء عدة عائلات كويتية متهمين بالإساءة للذات الأميرية.

وأعربت عدة عائلات كويتية عن شكرها وامتنانها لأمير البلاد، بعد إصداره قرار العفو الأميري، فيما أكد ذوو وأقارب المستفيدين من العفو الأميري، أن “الالتفاتة الأميرية ليست غريبة على أمير البلاد؛ كونه يمثل الأب لمواطنيه، وأن الأبناء من الممكن أن يرتكبوا الأخطاء غير المقصودة؛ ولكن المهم أنهم لا يستمرون فيها”، بحسب وكالة “كونا”.

وقالت الوكالة إن “أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، استقبل بقصر بيان، صباح أمس، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أفراد عائلة الخنه؛ حيث أعربوا عن جزيل شكرهم وعظيم امتنانهم على تفضله بإصدار العفو الأميري عن ابنهم فهد صالح الخنه”.

من جهته، أكد ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، لذوي أحد المشمولين بالعفو: “زلة لسان، دائمًا الواحد يخطئ لكن ما يتمادى في خطئه.. الواحد اعترف وشاف الناس تجاه يصحح مساره.. وجل من لا يخطئ.. الإنسان اللي يبي يعمل يخطئ.. بارك الله فيكم ويهديكم إلى الطريق الصحيح لخدمة وطنكم أهم شيء”.