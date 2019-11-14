أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

المواطن - متابعة

قال مركز التواصل الحكومي في الكويت إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق يوم الخميس.

وأضاف المركز في تغريدة على موقع تويتر :” أمر سموه باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكانت الحكومة الكويتية، تقدمت باستقالتها في وقت سابق اليوم إلى أمير الكويت.

ونقل حساب مركز التواصل الحكومي على “تويتر” عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله: إن “رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري”.

وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن لا نية لأمير البلاد لحل المجلس في الوقت الحالي.