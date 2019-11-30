أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بذكرى البيعة

أمير الكويت يهنئ الملك سلمان بذكرى البيعة

2019/11/30
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

هنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.
وهنأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

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