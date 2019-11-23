أمير عسير يوجه بإلغاء الحصة السابعة لمشاهدة مباراة الهلال

أمير عسير يوجه بإلغاء الحصة السابعة لمشاهدة مباراة الهلال

2019/11/23
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

أوضحت إدارة تعليم بيشة، اليوم السبت، أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وجه بإلغاء الحصة السابعة، غداً الأحد، لمشاهدة مباراة الهلال وأورورا، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت الإدارة في بيان لها: “وفق توجيه سمو أمير منطقة عسير وحيث إن مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني الساعة الواحدة ظهراً يوم الغد الأحد بإذن الله وتعتبر مباراة وطن؛ ستكون الحصة السادسة غداً آخر حصة ليتمكن الطلاب من مشاهدة المباراة”.

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الزعيم
ضيف
الزعيم

الفوز للزعيم بإذن الله

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7 ساعة
اوراوا
ضيف
اوراوا

العالية صعبة قوية

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7 ساعة
ساره
ضيف
ساره

والطالبات ايضا ولا بس الاولاد

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7 ساعة
سعود
ضيف
سعود

انشهد انه امير مطنوخ

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7 ساعة

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