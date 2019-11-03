أنمار الحائلي لـ جماهير #الاتحاد: مدربكم الجديد يأتي في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عن موعد قدوم المدرب الجديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال أنمار الحائلي في فيديو لأحد جماهير الاتحاد: المدرب الجديد يأتي في هذا الأسبوع بإذن الله.

ودخل العديد من المدربين قائمة الترشيح لتدريب نادي الاتحاد بعد إقالة سييرا، مثل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأهلي السابق، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن نادي الاتحاد كان مهتمًا بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لكن الإدارة رفضت فكرة تواجده بسبب مطالبه المالية الكبيرة.

وكان نادي ريال مدريد أقال سانتياجو سولاري في أوائل عام 2019، حيث تم التضحية به من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي.

من ناحية أخرى، تفكر الإدارة الاتحادية في استقطاب ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم التعاقد مع لاعب خط وسط وجناح وصانع لعب.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.