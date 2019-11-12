أهالي صامطة يطالبون بسفلتة وإنارة الشوارع

المواطن - علي مدخلي - جازان

يعاني أهالي قرية أبوحجر الأعلى من عدم سفلتة كثير من طرقات وشوارع القرية الداخلية والتي تسببت في تلف المركبات في ظل تجاهل تام من قبل بلدية صامطة لمعاناتهم حتى الآن.

وقال الأهالي لـ”المواطن” إن معاناتنا في ازدياد من سوء شوارعنا الداخلية التي لم تحظَ من قِبل بلدية صامطة بالسفلتة إلى الآن، وأصبحت هاجساً يؤرق المواطنين ويُعرضهم للأمراض الصدرية جراء تطاير الأتربة التي تخلفها السيارات التي تمر بهذه الشوارع، بالإضافة لتحول هذه الطرق الترابية إلى وحل من الطين أثناء الأمطار مما يزيد المعاناة، كما أن القرية تعاني أيضاً من عدم وجود إنارة لشوارعها التي يلتحفها الظلام الدامس في المساء.

وقال المواطن ماجد كديش: إن شوارع القرية تعاني من عدم السلفتة منذ فترة طويلة ونحن نعيش هذه المعاناة، بالإضافة إلى أنها أصبحت مليئةً بالحفر؛ ما تسبب في تلفيات لسياراتنا، كما أن هذه الشوارع الترابية تتحول إلى وحل من الطين عند نزول الأمطار.

وشكا المواطن تركي شبيلي بقوله: إلى متى وبلدية صامطة تتجاهل مطالبنا من السفلتة؟! فشوارعنا الترابية أنهكت سياراتنا وأتعبتنا وتسببت لنا في أمراض صدرية بسبب تطايرها ووصولها إلى داخل منازلنا، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟!