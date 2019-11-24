أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي
منها تطوير التشريعات والأنظمة

أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي

2019/11/24
الساعة 8:43 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أهداف اتفاقية توطين القطاع الصناعي، والتي تهدف إلى توطين 36 ألف وظيفة في القطاع الصناعي.

والاتفاقية المذكورة بين العمل ووزارة الثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية واللجنة الوطنية الصناعية.

وتهدف الاتفاقية، بحسب ما ذكرت وزارة العمل عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد، إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة، وأخيرًا متابعة رصد أثر التوطين في القطاع الصناعي.

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