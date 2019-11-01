“أهداف طرب” شعار مباراة الرائد والوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الرائد والوحدة، التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثلاثة أهداف جميلة من قبل الرائد، وإحراز الوحدة هدفًا جميلًا من جملة فنية رائعة في الملعب.

وكانت البداية مع المغربي جلال الداودي الذي أحرز الهدف الأول للرائد في الدقيقة الثانية والأربعين من الشوط الأول عبر ركلة حرة مُباشرة على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأراد الداودي أن يكون نجم المباراة بلا منازع فسجل هدفًا آخر للرائد من ركلة حرة مباشرة بطريقة أكثر من رائعة عند حلول الدقيقة الثانية والتسعين.

ونجح رائد الغامدي أن يُسجل الثالث للرائد بوضع الكرة من فوق حارس الوحدة بطريقة مهارية جميلة في الدقيقة الـ95 ليهدي رائد التحدي النقاط الثلاث.

أما الوحدة فاكتفى بالإمتاع، عندما سجل الهدف الأول له في شباك الرائد عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة الخامسة والسبعين بعد جملة فنية رائعة.

وبعد فوز الرائد أصبح رصيده 11 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

هدف فوز الرائد في الدقائق الأخيرة 🔥 pic.twitter.com/LJFFNbZ3wY — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 1, 2019

على طريقة ميسي جلال الداودي سجل هذا الهدف للفيصلي 🔥pic.twitter.com/awwJLsm0VF — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 1, 2019

هدف يطرب من فرسان مكة 😍🎵pic.twitter.com/JBReWakzxv — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 1, 2019