أوبر تفقد رخصتها في لندن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت، هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن عن قرارها بعدم تجديد رخصة شركة أوبر بعد نهاية الفترة الحالية التي تنتهي في نوفمبر.

وبحسب موقع الغارديان البريطاني، فقدت أوبر رخصتها لتشغيل المركبات المستأجرة الخاصة في لندن بعد أن وجدت السلطات أن أكثر من 14 ألف رحلة تمت مع سائقين غير مؤمن عليهم.

وتم إخبار أوبر في سبتمبر، بأنها بحاجة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالتحقق من السائقين والتأمين والسلامة، لكن بعد انتهاء المدة، فشلت الشركة في إرضاء السلطات.

إخفاقات أوبر:

وقالت شركة TfL اليوم الاثنين، إنها حددت نمط الإخفاقات لدى أوبر، وتضمنت القائمة العديد من الانتهاكات التي تعرض الركاب وسلامتهم للخطر.

في بيان، قالت TfL: على الرغم من معالجة بعض هذه المشكلات، لا تثق TfL في أنها لن تتكرر في المستقبل، الأمر الذي جعلنا نستنتج أن الشركة غير ملائمة ومناسبة في الوقت الحالي.

آخر جريمة تم الإبلاغ عنها، كانت منذ أقل من 3 أسابيع، حيث تم إجراء رحلات بواسطة سائقين تم إلغاء تراخيصهم، بما في ذلك سائق تم تحذيره لتوزيعه صورًا غير لائقة للأطفال.

رد أوبر:

وقال جيمي هيوود، المدير العام الإقليمي لشركة أوبر: قرار TFL غير صحيح، وسوف نستأنف، لقد غيرنا من إجراءات الشركة على مدار العامين الماضيين لتحسين معايير السلامة، ونيابة عن 3.5 مليون راكب و45 ألف سائق مرخص يعتمدون على أوبر في لندن، سنواصل العمل بشكل طبيعي وسنفعل كل ما في وسعنا للعمل مع TfL لحل هذا الموقف.

يُذكر أن في عام 2017 أيضًا، رفضت TfL تجديد ترخيص أوبر، لكن الشركة أقنعت القضاة بمنحها ترخيصًا لمدة 15 شهرًا للمتابعة.