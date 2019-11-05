أوراوا يواصل السقوط قبل مباراته ضد #الهلال

المواطن - مروة نبيل

واصل أوراوا ريد دياموندز نتائجه المخيبة للآمال في الدوري الياباني لكرة القدم، وذلك قبل مباراته ضد الهلال في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

أوراوا يُعاني

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز بهدفين دون رد على ملعبه ووسط جمهوره أمام كاواساكي فرونتال، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الياباني الممتاز.

وسجل ثنائية كاواساكي فرونتال في شباك أوراوا ريد دياموندز، ياسوتو واكيزاكا ويو كوباياشي في الدقيقتين 35 و78، ليمنحا فريقهما 3 نقاط هامة، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الياباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز عند 37 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الياباني الممتاز.

ويُعاني أوراوا ريد دياموندز خلال الفترة الماضية، حيث فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات خاضها في بطولة الدوري الياباني لكرة القدم، بعدما تعادل ضد هيروشيما بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر أمام كاشيما بهدف دون رد.

الهلال ضد أوراوا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز لمواجهة نظيره الهلال على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز إلى الرياض، مساء يوم غد الأربعاء، وسيخوض تدريباته على ملعبي الشباب والرياض، استعدادًا لمباراته ضد الهلال.