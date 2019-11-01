أوراوا يُعاني قبل مواجهة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

يُعاني فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني من تراجع النتائج قبل مباراته ضد الهلال في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر أوراوا ضد أنتلرز، اليوم الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري الياباني لكرة القدم، وذلك بعد تعادله إيجابيًا أمام سانفريس في الجولة الماضية.

ولم تقتصر معاناة أوراوا على تراجع النتائج فقط، بل يفقد أكثر من لاعب في مباراة الهلال المقبلة، ومنهم الحارس نيشيكاوا بسبب تراكم البطاقات، واللاعب يوكي موتو بسبب إصابة في الكتف، حيث سيغيب لمدة 4 أشهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، يوم 9 من شهر نوفمبر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.