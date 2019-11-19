أوزبكستان تتخطى فلسطين وتتصدر مجموعة السعودية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أوزبكستان ضد فلسطين التي أُقيمت على استاد باختاكور المركزي في طشقند، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

أوزبكستان ضد فلسطين

وبدأت مباراة أوزبكستان ضد فلسطين بشكل سريع، وسيطرة تامة من أصحاب الأرض، ونجح إلدور شومورودوف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 من كرة رأسية مميزة.

واستمرت سيطرة أصحاب الأرض على اللقاء، وأهدر شومورودوف أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة أوزبكستان ضد فلسطين بتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، عزز شومورودوف تقدم منتخب بلاده بهدف ثان من تسديدة قوية في الدقيقة 58، وحاول الفريق الضيف تقليص الفارق، إلا أن هجمات أصحاب الأرض كانت الأخطر، لتنتهي مباراة أوزبكستان ضد فلسطين بفوز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 2/0.

وبعد مباراة أوزبكستان ضد فلسطين في الجولة السادسة اليوم، تصدر المنتخب الأوزبكي المجموعة الرابعة مؤقتًا بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، وبفارق نقطة عن منتخب السعودية الأول، ولكن الأخضر لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد فلسطين عند 4 نقاط في المركز الرابع.