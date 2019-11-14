أوزبكستان تتقدم.. والفرج يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الأخضر سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل في مباراة السعودية ضد أوزبكستان عند الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وكانت مباراة السعودية ضد أوزبكستان المقامة على استاد باختاكور في العاضمة طشقند قد بدأت بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من هز الشباك في الدقيقة 16.

يلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان الآن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر المنتخب الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم الوصافة برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز، وانتزاع الصدارة.