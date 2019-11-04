أوزبكي يُدير إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة إياب نهائي دوري الأبطال بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني إلى الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة طوكيو.

وكان الاتحاد الآسيوي قد كلف الحكم العراقي علي الصباح بإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا الياباني التي ستُقام، يوم السبت المقبل، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الذهاب وتحقيق الفوز، لتسهيل مهمة اللاعبين في لقاء الإياب، أملًا في خطف لقب دوري أبطال آسيا 2019.