أولوية اكتتاب المرأة بين الزوج والوالد

المواطن - الرياض

اعتبارًا من يوم الأحد المقبل سيكون بمقدور المواطنين والمواطنات إضافة إلى الأشخاص الاعتباريين الاكتتاب في أرامكو، لكن اكتتاب المرأة يخضع لعدد من قواعد المفاضلة والأولوية في حال تكرار الاكتتاب أعلن عنها البنك الأهلي .

ويسمح للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي ترغب الاكتتاب أن يكون لديها تابع (أبناء قُصّر) سعوديين / غير سعوديين في حالة وجود صك ولاية / وصاية عليهم ويشترط إرفاق المستندات القانونية) صك الطلاق أو الوفاة للزوج بالإضافة إلى صك الولاية / الوصاية).

وفي حالة تكرار اكتتاب المرأة تكون الأفضلية إذا اكتتبت المرأة بمفردها وتلغى من الاكتتاب مع الوالد أو الزوج، أما في حال إذا اكتتبت المرأة المتزوجة مع الزوج ومع الوالد، تكون الأفضلية للاكتتاب مع الزوج وتلغى من الاكتتاب مع الوالد.

ويحق للمرأة تفويض شخص آخر “قريب من الدرجة الأولى” (الأبوين والأبناء) للاكتتاب بالنيابة عنها بوكالة شرعية صادرة من كتابة العدل للأشخاص المقيمين داخل المملكة أو السفارة أو القنصلية السعودية في البلد المقيم فيها المكتتب للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية تتضمن تفويضًا بالاكتتاب وخصم القيمة من حسابها.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.