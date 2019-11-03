أول الراحلين عن #الاتحاد بعد أزمة النتائج

المواطن - محمد سمعه

استقر أحد اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد على قرار الرحيل عن العميد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

وتُشير التقارير الصحافية إلى أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد قرر الرحيل عن صفوف العميد بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ولن تمانع الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي رحيل بريجوفيتش ولكن على شرط هو الحصول على مبلغ مالي من بيعه يُقارب المبلغ الذي دفعه الاتحاد للتعاقد معه في يناير 2019.

وكان الاتحاد دفع ما يقرُب من 26 مليون يورو للتعاقد مع بريجوفيتش من صفوف نادي باوك اليوناني في يناير الماضي.

من ناحية أخرى، تفكر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع مدرب أجنبي بصورة سريعة، وذلك قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، من أجل وضع التصور المناسب للفريق الأول لكرة القدم والعمل على اختيار الصفقات الملائمة للاتحاد بالفترة المقبلة.

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأهلي والتعاون السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويعد جوزيه جوميز المرشح الأقرب لتدريب الاتحاد، وذلك بسبب الخبرات الجيدة التي يتمتع بها في الدوري السعودي حيث درب التعاون في الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، ودرب الأهلي في عام 2016 لكنه لم يستمر طويلًا.

ويعيش جمهور نادي الاتحاد كابوسًا حقيقيًّا يتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بسبب النتائج الصادمة للفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.