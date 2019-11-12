أول سعودية تتأهل لدورة الألعاب البارالمبية

المواطن - واس

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهيل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84 : 6 متر بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة اليوم ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة” وعلي النخلي “جري 100 متر .

يذكر أن المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة يشارك حالياً في بطولة العالم بدبي بوفد يضم 8 لاعبين هم عبدالرحمن القرشي ، فهد الجنيدل ، جمعان الزهراني “كراسي متحركة” ، علي النخلي “جري ” هاني النخلي ، سارة الجمعة ، أمل الأحمري “رمي” تحت إشراف المدرب عبدالله مشراوي ومساعده عماد حامضي والمدربة نسيمة أمير والإداري مبارك العوفي والمشرف الفني على المنتخب ناصر القحطاني,فيما يترأس البعثة رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية عبدالرحيم آل الشيخ .