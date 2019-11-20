أول قرار من مورينيو كمدرب لتوتنهام

المواطن - محمد سمعه

أبلغ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إدارة النادي اللندني أنه ليس بحاجة لإنفاق الكثير من الأموال لإجراء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة دايلي ميل البريطانية: إن مورينيو أخبر إدارة توتنهام أنه سعيد بالفريق الحالي للسبيرز ولا يريد إجراء أي تغيير عليه في يناير.

ويركز مورينيو على تجديد عقود نجوم الفريق التي قاربت على النهاية، مثل عقد الدنماركي كريستيان إيركسن.

جدير بالذكر أن مورينيو سيقود أولى مبارياته مع توتنهام أمام ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد غد السبت.

وفي سياق آخر، أبدى العديد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، سعادتهم بانتقال البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أمس الأربعاء.

وكانت إدارة توتنهام قررت إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع تعيين مورينيو لمدة 3 سنوات ونصف كمدرب لتوتنهام.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن بعضًا من نجوم ريال مدريد شعروا بالسعادة بسبب عدم وجود فرصة لقدوم مورينيو لتدريب الريال بسبب توليه مسؤولية تدريب نادي توتنهام.

ويُعد المدافع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الأكثر استفادة من قرار توتنهام بتعيين مورينيو مدربًا للفريق.