أيام النظام الإيراني باتت معدودة

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رد السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، على التصريحات الأخيرة لقائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، فيما يخص الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة.

وقال غراهام على حسابه في تويتر، أمس الثلاثاء: “على عكس ما يقوله قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، فإن أكبر تهديد للشعب الإيراني ليس الحكومة الأميركية أو الشعب الأميركي – بل هو أتباع آية الله مثل سلامي”، في إشارة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتابع السيناتور: “لقد سرقوا البلد وأنفقوا موارد الشعب الإيراني لإثارة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم”، لافتاً: “من المؤكد بالنسبة لي أن أيامهم معدودة”.

وختم بالقول: “استمِر بمواصلة الضغوط سيدي الرئيس (دونالد ترامب). بالنهاية ستقوم بعمل عظيم للشعب الإيراني وتجعل العالم مكاناً أفضل عندما ينهار هذا النظام القاتل”.

وانطلقت تظاهرات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية يوم 15 نوفمبر، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين. وامتدت إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعاً إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي. إلى ذلك أعلنت منظمة مجاهدي خلق المعارضة على “تويتر”، الثلاثاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز 450 شخصاً.