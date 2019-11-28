إبراهيموفيتش يحسم موقفه من اللعب في #الصين

المواطن - مروة نبيل

كشف لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش موقفه النهائي من اللعب في الدوري الصيني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، إلى أن إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عامًا، تلقى أكثر من عرض للانتقال إلى الدوري الصيني خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه رفض فكرة اللعب هناك من الأساس.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن مؤخرًا انتهاء رحلته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، حيث ينتهي عقده بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش بالعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد، وتحديدًا من بوابة ناديه السابق ميلان، وسط اهتمام من ناديي نابولي وبولونيا، بجانب رغبة مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين في ضمه لصفوفهما.