إبراهيموفيتش يقترب من ميلان

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، أن هناك تطورًا جديدًا بشأن انتقال مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي.

وسبق أن أعلنت العديد من وسائل الإعلام، أن إبراهيموفيتش في طريقه للتعاقد مع ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن مسؤولي الروسونيري نفوا هذه الأنباء.

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، إلى أن ميلان قدم عرضًا للسويدي إبراهيموفيتش من أجل الانضمام إليه لمدة 6 أشهر فقط، موضحة أن مسؤولي النادي الإيطالي على اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا.

وشددت الصحيفة الإيطالية، على أن اتصالات مسؤولي نادي ميلان مع وكيل أعمال إبراهيموفيتش تتعلق بعدد من الأمور، ومنها مستقبل المهاجم السويدي وتفاصيل التعاقد.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه سينتقل إلى أي فريق بشكل مجاني.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في لقاء والخسارة في 7 مواجهات.