إتاحة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية قريبًا

المواطن - الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إنه سيتم قريبًا إتاحة خدمة نقل الكفالات إلى المنشآت الصناعية.

وردت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على استفسار بشأن موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي.

وأشارت العمل إلى أن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية موقوف بشكل مؤقت، ولكن سيتم إتاحة الخدمة خلال الفترة المقبلة وفقًا لمعايير الاستحقاق.

وفي سياق آخر، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن عزم الوزارة إطلاق خدمة التأشيرات الفورية لتأسيس الأعمال والمنشآت الصغيرة عبر منصة قوى خلال الشهر المقبل، بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من بدء مشاريعهم، وتسهيل تأسيس أعمال المنشآت الصغيرة في السنة الأولى، بما يسهم في دعم نمو وتسريع الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التنمية الوطنية.