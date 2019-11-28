إحباط تهريب 1460 كجم من الحشيش وضبط 50 مهربًا
في عمليات منفصلة نفذها حرس الحدود خلال شهر

إحباط تهريب 1460 كجم من الحشيش وضبط 50 مهربًا

2019/11/28
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط تهريب 1460 كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على 50 مهربًا في عمليات منفصلة خلال شهر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤١هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1460) ألف وأربعمائة وستون كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (50) خمسون شخصًا، بينهم (23) ثلاثة وعشرون متهمًا من الجنسية اليمنية، و (22) اثنان وعشرون متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(3) ثلاثة متهمين من الجنسية الصومالية، و(2) متهمان من الجنسية السعودية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

 

 

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