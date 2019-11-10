إحصائية مميزة لـ مان يونايتد ضد برايتون

المواطن - مروة نبيل

حقق الشياطين الحمر رقمًا مميزًا بعدما حسمهم مباراة مان يونايتد ضد برايتون، التي أُقيمت مساء أمس الأحد، وانتهت بفوزه بنتيجة 3/ 1.

مان يونايتد ضد برايتون:

ولعب مان يونايتد ضد برايتون على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح الشياطين الحمر في الفوز، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وتقدم الشياطين الحمر بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد برايتون سجلهما أندرياس بيريرا وديفي بروير بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 17 و19، وقلص لويس دانك الفارس في الدقيقة 64، وبعد دقيقتين سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن هذه المرة هي الثانية فقط في عام 2019، التي يحرز فيها مان يونايتد هدفين في الشوط الأول على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المرة الأولى كانت في شهر يناير الماضي، مشيرةً إلى أنها كانت خلال مباراة مان يونايتد ضد برايتون أيضًا.