إدارة الاتحاد تستجيب لتحذير تين كات

المواطن - محمد سمعه

نجحت إدارة الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في إقناع اللاعب البرازيلي رومارينيو بالبقاء في صفوف العميد وعدم الرحيل عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الاتحاد تلقت موافقة رومارينيو على التجديد لمدة موسمين مع العميد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتياج المدرب الهولندي هينك تين كات مدرب الفريق الأول له في المباريات المقبلة.

وفي وقت سابق، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل مُلفت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.

وكشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن اهتمام الهلال بضم رومارينيو في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم هجومه.

وجاءت أزمة أخرى للفريق الاتحادي، وهي اهتمام نادي كورينثيانز البرازيلي بالتعاقد مع رومارينيو، خاصة مع اقتراب عقده الحالي مع العميد من نهايته.

يذكر أن رومارينيو يُعتبر اللاعب الأكثر تألقًا حاليًّا مع الاتحاد في ظل تراجع نتائج الفريق الأول، حيث أحرز ستة أهداف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى إحرازه لهدفين في شباك الرياض في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.