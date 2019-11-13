إدارة السويكت تكرم رئيس #النصر السابق

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت عن تكريم رئيس العالمي السابق، سعود السويلم تقديرًا على مجهوده مع الفريق في الموسم الماضي.

وكتب صفوان السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله .. أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل، وأرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة رئاسة السويلم قد توج بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، بعد منافسة قوية من نادي الهلال.