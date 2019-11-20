إدارة #الشباب تُحفز الجماهير بهدايا ثمينة

المواطن - مروة نبيل

حفزت إدارة نادي الشباب الجماهير لحضور مباراة الفيحاء المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الشباب ضد الفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، وتطمح إدارة الليوث حضور الجماهير بأعداد كبيرة لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.

وأشار حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك العديد من الجوائز القيمة تنتظر الجماهير في مباراة الفريق الأول ضد الفيحاء.

وأوضح حساب الشباب أنه سيكون هناك سحبًا على فيلا فاخرة مقدمة من شريك الليوث الاستراتيجي “بوابة الشرق”، بجانب جوائز نقدية تصل إلى ١٠٠ ألف، وسحب على ٢٥ جهاز جوال، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت الأخرى.

وقبل مباراة الفيحاء المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.