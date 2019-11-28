إدارة فهد بن نافل تُحقق لـ #الهلال ما تمناه

المواطن - محمد سمعه

نجحت إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال، في تحقيق الأمنية الغالية لأزرق العاصمة وللجماهير الهلالية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب دام لمدة 19 عامًا.

وحلمت الإدارات الهلالية السابقة في آخر 15 عامًا بقيادة الهلال نحو المنصة الآسيوية والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا ولكنها أتت وذهبت دون تحقيق المراد، حتى تمكنت إدارة فهد بن نافل من فك الشفرة وقيادة الزعيم في نوفمبر 2019 للفوز بدوري الأبطال والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى.

وقال الإعلامي الرياضي ناصر الجديع: بطولة آسيا أثرت في كثير من الإدارات الهلالية وأطاحت بها، مع إنها كانت تُحقق كل شيء محليًا.

وفي وقت سابق، أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال لجماهير الزعيم على وجود مفاجآت، وذلك أثناء كلمته التي ألقاها في حفل الهلال في بوليفارد الرياض بمناسبة تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال فهد بن نافل: “أود تقديم الشكر إلى القيادة الرشيدة بمناسبة دعمها للهلال وللرياضة، وشكرًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعمه للفريق، وشكرًا لرؤساء النادي السابقين في الهلال على هذا الإنجاز لأنهم ساهموا فيه”.

وأضاف ابن نافل: “جمهور الهلال انتظروا مفاجآت ووسعوا صدوركم”.

وسيخوض الهلال أول مباراة له في مونديال الأندية ضد الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر المقبل.