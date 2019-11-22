إدانة علماء إيرانيين بتهمة التجسس لصالح أمريكا  

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أدانت محكمة في طهران 6 علماء في مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية، بتهمة التجسس على إيران لصالح الولايات المتحدة، وحكمت عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.

واعتقلت السلطات الإيرانية في عام 2018، العلماء الستة، واتهمتهم باستخدام المنظمة غير الربحية، كوجهة لإخفاء كونهم جواسيس، واستخدم العلماء الكاميرات لتتبع الحيوانات المهددة بالانقراض، ومن أبرزها الفهود، بحسب موقع نيوزويك.

وقال مهران سيد إمامي، نجل المدير الإداري للمنظمة الذي توفي في الحجز في عام 2018: من المؤسف أن أبي وأصدقاءه، الذين عاشوا حياتهم في خدمة البيئة والحفاظ على الحياة البرية، قد وُجّه إليهم تهمة مثل هذه، والأمر الأكثر إثارة للدهشة أنهم تلقوا حكمًا مبالغًا فيه على الرغم من أنه لم يتم إيجاد أي دليل.

وأضاف مهران أن الأحكام صدرت دون حضور مستشار قانوني، واتُّهم 4 من الباحثين بتهمة الإفساد في الأرض وعقوبتها الإعدام.

تعذيب المعتقلين:

وقالت الباحثة المعتقلة نيلوفر بياني للمحكمة: إنها تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالضرب وتناول العقاقير المهلوسة، ونزع أظافرها حتى تدلي باعترافات.

وحُكم على كل من نيلوفر، وولعالم مراد طهبز، وطاهر غديريان، وهومان جوكر، أمير حسين خليجي، وسبيدة كاشاني، بالسجن لمدة تتراوح بين إلى بالسجن لمدة سنوات.

غضب عالمي:

أصيب العلماء في جميع أنحاء العالم بالصدمة والغضب، وكتبت البروفيسور في جمعية علم الحيوان في لندن سارة دورانت: حماية التنوع البيولوجي المهدّد يجب أن يتجاوز السياسة، علماء الحفاظ على البيئة المسجونون حاليًّا هم من رواد حماية الحياة البرية في إيران، وقبل إلقاء القبض عليهم، كان التزامهم بحفظ الحياة البرية يحدث فرقًا حقيقيًّا في الحفاظ على الفهد الآسيوي.