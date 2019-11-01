إدواردو وتي فريدي هدافا أكتوبر في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي كارلوس إدواردو والهولندي ميتشيل تي فريدي مع الهلال والفتح خلال منافسات شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأداء الذي يُقدمه إدواردو وتي فريدي خلال الفترة الأخيرة، ووصفتهما بـ”القمم”.

وأضافت “أوبتا”، أن ميتشل تي فريدي والهلالي إدواردو هما هدافا شهر أكتوبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ولعب الفتح ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ونجح تي فريدي في تسجيل ثنائية للنموذجي.

وتمكن البرازيلي إدواردو من تسجيل هدف في شباك الفتح ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، وينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.