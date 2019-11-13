إصابات بانفجار خط منتجات بترولية في مصر

المواطن - متابعة

دفعت مديرية أمن البحيرة شمالي مصر، بـ20 سيارة تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي شب إثر تسريب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول، بينما أعلنت محافظة البحيرة حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، بعد ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وكان قد شب حريق هائل، منذ قليل، في عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة تسريب مواد بترولية من خط أنابيب شركة طنطا للبترول.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، بلاغًا يفيد بوجود تسريب لمواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة “المواسير- معنيا” بمركز إيتاي البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ شركة البترول بطنطا وغلق خط أنابيب البترول، وتم تعيين حراسة من مركز الشرطة على المكان المذكور وجاري رفع آثار التسريب من ترعة قرعة المواسير بمركز إيتاي البارود.

من جهتها فصلت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، منذ قليل، التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود بعد اشتعال النيران في ترعة عزبة المواسير نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول؛ كإجراء احترازي.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفيات “إيتاي البارود- دمنهور- كفر الدوار”، لاستقبال المصابين من حريق ترعة عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود.