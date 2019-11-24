إصابات بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة

إصابات بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين بالحديدة

2019/11/24
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نقلت قناة العربية عن مصادر يمنية القول بوقوع عدة إصابات بعد انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية في الحديدة غرب اليمن.

إلى ذلك أعلن موقع سبتمبر نت التابع للجيش اليمني أن عددًا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، السبت، أثناء محاولتهم التسلل، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وحاولت مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في منطقة بتار غرب جبهة حجر، وتبة مرخزة، جنوبي مدينة الفاخر.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولات المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار باتجاه حبيل السماعي، ومنطقة صبيرة، غرب مدينة الفاخر، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

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