إصابات في حادث طعن بهولندا
بأحد الشوارع التجارية في لاهاي

إصابات في حادث طعن بهولندا

2019/11/29
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكدت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا في عملية طعن بأحد الشوارع التجارية في مدينة لاهاي.

وأوضحت السلطات الهولندية، أن أجهزة الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث، في محاولة للوقوف على ملابساته.

ولم تشر الشرطة الهولندية، إلى دوافع الطعن، كما لم تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي محتمل.

ويأتي حادث الطعن في لاهاي بعد ساعات من مقتل شخصين في بريطانيا، من جراء مهاجمة رجل عددًا من المارة بسكين عند جسر العاصمة لندن.

وقتلت الشرطة الرجل المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة “زائفة”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية بريطانية.

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