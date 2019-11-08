إصابتان واحتجاز 35 شخصًا في انفجار منجم بألمانيا
على عمق 700 متر تحت الأرض

إصابتان واحتجاز 35 شخصًا في انفجار منجم بألمانيا

2019/11/08
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصيب شخصان على الأرجح إثر وقوع انفجار في منجم بمنطقة تويتشنتال بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة دويتشه فيله الألمانية قال متحدث باسم هيئة التعدين في مدينة هاله إن هناك نحو 35 شخصًا آخرين عالقين حاليًا تحت الأرض على عمق نحو 700 متر.

وأضاف المتحدث أن العمال متواجدون حاليًا في غرف آمنة مزودة بالأكسجين، مضيفًا أنهم بإمكانهم في وقت لاحق الخروج إلى السطح عبر الممر السليم في المنجم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في هاله إن قوات الدفاع المدني والإنقاذ متواجدة حاليًا على نحو مكثف في مكان الحادث.

وبحسب البيانات، يُستخدم هذا المنجم كمستودع للنفايات المعدنية منذ وقف نشاطه عام 1982، وتم إعادة هيكلته خلال الـ15 عامًا الماضية، وكان يتم استخراج البوتاس من هذا المنجم على مدار 80 عامًا من قبل.


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